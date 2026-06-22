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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Policiales

Cayó un sospechoso tras el hallazgo de objetos robados en una zona montuosa

La Policía recuperó numerosos bienes sustraídos de una casa en San Isidro y aprehendió a un hombre de 32 años señalado como el presunto autor del hecho.

Hoy 16:46

Una investigación policial permitió esclarecer parcialmente un robo ocurrido en una vivienda de la localidad de San Isidro, departamento Capital, donde delincuentes ingresaron tras violentar una ventana y sustrajeron electrodomésticos, prendas de vestir y otros elementos de valor.

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La denuncia fue realizada por una docente de 40 años, quien al regresar a su domicilio descubrió que desconocidos habían ingresado a la propiedad y cometido el ilícito.

A partir de las averiguaciones llevadas adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 7 y personal de investigaciones, los uniformados recibieron el dato de un vecino que alertó sobre la presencia de diversos objetos ocultos en una zona montuosa cercana a la Ruta Nacional N° 9.

Durante un rastrillaje realizado en el lugar, los efectivos encontraron una importante cantidad de bienes abandonados, entre ellos prendas de vestir, accesorios, una hidrolavadora, una máquina de cortar cabello, herramientas y otros elementos que posteriormente fueron reconocidos por la damnificada como de su propiedad.

Con el avance de la investigación, los policías lograron identificar al presunto responsable del hecho y solicitaron las correspondientes medidas judiciales ante la fiscalía interviniente.

En cumplimiento de una orden de allanamiento, los efectivos se presentaron en una vivienda de San Isidro, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años. Durante el procedimiento también secuestraron dos televisores, una máquina de cortar cabello y diversas prendas de vestir vinculadas a la causa.

De acuerdo con fuentes policiales, los bienes recuperados y el sospechoso fueron trasladados a sede policial, mientras que la investigación continúa para recuperar otros elementos sustraídos que habrían sido comercializados por terceros.

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