Cayó un sospechoso tras el hallazgo de objetos robados en una zona montuosa

La Policía recuperó numerosos bienes sustraídos de una casa en San Isidro y aprehendió a un hombre de 32 años señalado como el presunto autor del hecho.
Una investigación policial permitió esclarecer parcialmente un robo ocurrido en una vivienda de la localidad de San Isidro, departamento Capital, donde delincuentes ingresaron tras violentar una ventana y sustrajeron electrodomésticos, prendas de vestir y otros elementos de valor.
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La denuncia fue realizada por una docente de 40 años, quien al regresar a su domicilio descubrió que desconocidos habían ingresado a la propiedad y cometido el ilícito.
A partir de las averiguaciones llevadas adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 7 y personal de investigaciones, los uniformados recibieron el dato de un vecino que alertó sobre la presencia de diversos objetos ocultos en una zona montuosa cercana a la Ruta Nacional N° 9.
Durante un rastrillaje realizado en el lugar, los efectivos encontraron una importante cantidad de bienes abandonados, entre ellos prendas de vestir, accesorios, una hidrolavadora, una máquina de cortar cabello, herramientas y otros elementos que posteriormente fueron reconocidos por la damnificada como de su propiedad.
Con el avance de la investigación, los policías lograron identificar al presunto responsable del hecho y solicitaron las correspondientes medidas judiciales ante la fiscalía interviniente.
En cumplimiento de una orden de allanamiento, los efectivos se presentaron en una vivienda de San Isidro, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años. Durante el procedimiento también secuestraron dos televisores, una máquina de cortar cabello y diversas prendas de vestir vinculadas a la causa.
De acuerdo con fuentes policiales, los bienes recuperados y el sospechoso fueron trasladados a sede policial, mientras que la investigación continúa para recuperar otros elementos sustraídos que habrían sido comercializados por terceros.