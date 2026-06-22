Cómo identificar y prevenir estafas en Whats App

En la última década, las estafas por WhatsApp han aumentado considerablemente, afectando a miles de usuarios en Argentina. Conocer las claves para evitar caer en estas trampas es fundamental para mantener la seguridad digital.

Hoy 18:12

Las estafas por WhatsApp se han convertido en un problema creciente en Argentina, especialmente en la última década. Cada día, más personas son víctimas de fraudes que utilizan esta popular aplicación de mensajería para engañar y robar información personal.

Uno de los métodos más comunes de estafa incluye el phishing, donde los delincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas. A menudo, envían mensajes que parecen oficiales, solicitando información sensible o prometiendo premios a cambio de datos personales.

Es vital estar atento a mensajes que ofrecen ganancias inesperadas o que invitan a hacer clic en enlaces sospechosos. Estos enlaces pueden llevar a sitios web fraudulentos diseñados para robar credenciales y datos financieros de los usuarios.

Otra técnica utilizada es la suplantación de identidad, donde los estafadores se hacen pasar por contactos conocidos. Si recibes un mensaje extraño de alguien que conoces, es recomendable confirmar la autenticidad del mensaje a través de una llamada directa o un mensaje separado.

Además, nunca compartas códigos de verificación que te envíen por mensaje. Las empresas legítimas nunca te pedirán que reveles esta información, ya que es fundamental para la seguridad de tu cuenta.

Si alguna vez sospechas de una estafa, es crucial reportar el incidente a las autoridades pertinentes. En Argentina, la Policía de la Ciudad tiene un departamento especializado en delitos informáticos que puede ofrecer asistencia y orientación sobre cómo proceder.

La educación y la conciencia son tus mejores herramientas para combatir las estafas por WhatsApp. Mantente informado sobre las últimas tácticas utilizadas por los estafadores y comparte esta información con amigos y familiares para crear una red de protección.