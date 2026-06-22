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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Locales

El Dr. López Alzogaray y consejeros trabajan en proceso de selección de magistrados

Los asuntos abordados en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura se vinculan con dos de los concursos en trámite para los Fueros Civil y Penal.

Hoy 17:32
Selección de magistrados

La actividad del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero, centrada en los concursos para ocupar cargos como jueces y fiscales del Poder Judicial de la Provincia, comenzó con el inicio de esta semana laboral, dado que sus integrantes se reunieron para acordar definiciones sobre el Concurso N° 130, que seleccionará vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

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En ese sentido, el cuerpo presidido por el Dr. Federico López Alzogaray, se abocó a la corrección de los exámenes escritos y se fijaron pautas para el oral, que se desarrollará en el transcurso de esta semana.

Asimismo, se avanzó con el otro Concurso en trámite, el que lleva el número 132/26, para cubrir cargos de jueces de Control y Garantías para todas las Circunscripciones Judiciales de la provincia, procediéndose a la primera evaluación de los postulantes, a través de sus títulos y antecedentes.

En la reunión de esta mañana estuvieron presentes los diputados provinciales, Dra. Analía Corbalán y los Dres. José Artaza y Martín Díaz Achával; los abogados que representan a sus pares de la matrícula, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas, mientras que por el Poder Judicial, asistieron los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More.

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