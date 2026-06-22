Amenazó a su pareja con un arma de fuego y terminó demorado en el barrio Santa Rosa de Lima

El procedimiento se realizó tras una denuncia por violencia de género. La mujer aseguró que el acusado se presentó en su vivienda, mantuvo una discusión y la intimidó con un arma.

Hoy 18:58

Un hombre de 34 años fue demorado por personal policial luego de ser acusado de amenazar con un arma de fuego a su pareja durante un episodio de violencia de género ocurrido en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad Capital.

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El hecho se registró alrededor de las 16.30 del domingo, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos fueron alertados por la sala de monitoreo de la Departamental N°17 sobre una situación de violencia de género en una vivienda ubicada en 4° Pasaje y calle 27 de Abril.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron informados por vecinos que la mujer se dirigía hacia la Plaza Córdoba. Allí se entrevistaron con Mónica Tevez, de 37 años, quien manifestó que su pareja, identificada como Lucas Ariel Santillán, de 34 años, se había presentado en su domicilio y, tras una discusión, la habría amenazado con un arma de fuego.

La denunciante indicó además que el sospechoso se encontraba en las inmediaciones de calle 27 de Abril y 4° Pasaje, por lo que los efectivos se dirigieron al sector. En el lugar localizaron a un hombre con las características aportadas por la víctima y procedieron a demorarlo.

Posteriormente, fue identificado como Lucas Ariel Santillán, de 34 años, domiciliado en la localidad de Libertad, departamento Moreno.

Por disposición de los superiores de turno, el acusado fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N°10, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes por el hecho denunciado.