Jorge Mukdise advirtió que será "muy difícil" alcanzar el quórum para tratar la situación de Manuel Adorni

El diputado nacional por Santiago del Estero cuestionó las gestiones del oficialismo para impedir la sesión y sostuvo que el Congreso debe actuar ante lo que consideró un caso de "extrema gravedad institucional".

Hoy 20:25

El diputado nacional por Santiago del Estero, Jorge Mukdise, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados alcance el quórum necesario para sesionar y debatir la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los cuestionamientos impulsados por sectores de la oposición.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el legislador del Frente Cívico señaló que existen fuertes movimientos del oficialismo para evitar que prospere la convocatoria.

"No soy muy optimista. Creo que va a ser muy difícil lograr el quórum mañana", afirmó Mukdise, quien sostuvo que desde el Gobierno nacional y desde la presidencia de la Cámara de Diputados se desarrollan intensas negociaciones con legisladores de bloques intermedios para impedir la sesión.

Según explicó, la atención está puesta en los diputados que integran espacios provinciales y bloques minoritarios, cuyos votos podrían resultar determinantes para alcanzar los 129 legisladores necesarios para abrir el debate.

"Hay un hecho de extrema gravedad"

Durante la entrevista, Mukdise defendió la necesidad de avanzar con el tratamiento parlamentario y remarcó que el Congreso tiene la obligación de ejercer su función de control.

"Nuestra obligación es hacer cumplir la Constitución. Hay un hecho de extrema gravedad", sostuvo.

En ese sentido, consideró que existen inconsistencias en las explicaciones brindadas por Adorni ante el Congreso y recordó que el artículo 101 de la Constitución contempla mecanismos de control político sobre la Jefatura de Gabinete.

El legislador cuestionó además la postura de algunos sectores que públicamente critican al funcionario nacional pero luego no acompañan las instancias parlamentarias necesarias para debatir su situación.

Críticas al Gobierno nacional

Mukdise también apuntó contra la estrategia política del Gobierno de Javier Milei y aseguró que desde el inicio de la gestión existe una relación conflictiva con el Congreso.

"Tenemos un presidente que asumió dándole la espalda al Congreso", manifestó.

A su criterio, el Parlamento debe preservar su rol institucional como contrapeso de los demás poderes del Estado y evitar que se debiliten los mecanismos de control previstos por el sistema democrático.

Asimismo, vinculó las dificultades para conseguir apoyos legislativos con la situación financiera de las provincias y sostuvo que muchas jurisdicciones atraviesan una fuerte dependencia de los recursos nacionales.

"Se pierden oportunidades para la gente"

Sobre el final de la entrevista, Mukdise lamentó que gran parte de la actividad parlamentaria se encuentre concentrada en esta controversia política y consideró que ello impide avanzar en otros temas de interés para la ciudadanía.

"Es una pérdida de tiempo, de energía y fundamentalmente una pérdida de soluciones para mucha gente que está esperando respuestas", afirmó.

El diputado insistió en que la discusión debe centrarse en la defensa de las instituciones y en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales que corresponden al Congreso Nacional.