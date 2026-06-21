En vivo: Noruega y Senegal prometen un duelo clave en el Mundial 2026

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|0
|0
|0
|3
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|0
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Los Vikingos Rojos llegan como líderes del Grupo I tras golear a Irak en el debut, mientras que los Leones de Teranga necesitan recuperarse luego de la caída ante Francia.
Noruega y Senegal se enfrentarán este lunes desde las 21 en el New York / New Jersey Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la jornada, con dos selecciones que llegan con realidades diferentes y mucho en juego.
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