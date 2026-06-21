En vivo: Francia quiere confirmar su buen arranque y candidatura en el Mundial ante Irak

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|0
|0
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|0
|2
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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El subcampeón mundial viene de vencer a Senegal en el debut y busca dar otro paso en el Grupo I.
Francia e Irak se enfrentarán este lunes desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará una nueva victoria para seguir firme como uno de los grandes candidatos al título.
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