La bomba de Julián Álvarez sobre su futuro: “Lo mejor para todos es una transferencia”

El delantero argentino sorprendió con sus declaraciones luego de la victoria de la Scaloneta ante Austria.

Hoy 18:59

Julián Álvarez sorprendió luego del triunfo de la Selección argentina por 2 a 0 ante Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, al revelar que ya tomó una decisión sobre su futuro en el fútbol europeo.

El delantero argentino contó en zona mixta que mantuvo una charla con los directivos del Atlético de Madrid y les hizo un pedido concreto: ser transferido.

“Hablé con gente del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó el número 9 de la Selección tras el partido.

Si bien reconoció que el contexto mundialista no era el ideal para hablar de su situación en el mercado de pases, Álvarez remarcó que eligió ser sincero ante los rumores sobre su futuro.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta”, sostuvo.

Todos los caminos parecen conducir a que Julián Álvarez intentará concretar su llegada al Barcelona, uno de los principales candidatos a avanzar en la negociación por el exdelantero de River.

Sin embargo, el interés por el atacante argentino también llegó desde la otra vereda fuerte de España. Según trascendió, el Real Madrid envió una oferta de 150 millones de euros, aunque fue rechazada por el Atlético de Madrid.

Esa situación desató además una ola de burlas en las redes sociales del equipo dirigido por Diego Simeone, en medio de la disputa entre los dos clubes más importantes de España por el futuro del delantero argentino.

Mientras tanto, Julián Álvarez continúa enfocado en la Selección argentina, que ya logró clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras la victoria ante Austria.