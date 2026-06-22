Noruega abre nuevos cupos para la visa Working Holiday y permite trabajar

Noruega ha reabierto los cupos para la visa Working Holiday, un permiso atractivo para jóvenes que desean vivir y trabajar legalmente en el país por un año.

Hoy 19:01

Noruega ha anunciado la reapertura de los cupos para la visa Working Holiday, un permiso que atrae a jóvenes de diversos países en busca de experiencias laborales y culturales. Este programa no solo permite viajar, sino también residir legalmente en Noruega y trabajar durante un año.

Es importante destacar que la reapertura de la visa no significa que cualquier persona pueda postularse, ya que los cupos son limitados y están destinados exclusivamente a ciudadanos de países que tienen acuerdos con el gobierno noruego.

La visa Working Holiday permite a los solicitantes vivir en Noruega por un período de hasta 12 meses. Durante este tiempo, los beneficiarios pueden trabajar y explorar diferentes regiones del país, desde Oslo hasta áreas rurales y paisajes naturales que caracterizan la identidad noruega.

Esta visa no es un camino hacia la migración permanente ni otorga derechos de residencia a largo plazo. Su propósito es facilitar una experiencia cultural y laboral temporal que permita a los jóvenes conocer Noruega desde la vida cotidiana.

La gestión del programa está a cargo del Norwegian Directorate of Immigration, la entidad oficial responsable de la inmigración en Noruega. Solo pueden postularse ciudadanos de países que mantienen un convenio bilateral con Noruega.

En la actualidad, el programa está abierto para jóvenes de Argentina, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá, con un rango de edad permitido de 18 a 30 años, y hasta 35 años para ciudadanos canadienses. Este detalle es crucial, ya que muchos potenciales solicitantes quedan excluidos por no cumplir con los requisitos de nacionalidad.

Para obtener la visa Working Holiday, los solicitantes deben tener un pasaporte vigente, estar dentro del rango de edad especificado y demostrar que cuentan con fondos suficientes para los primeros meses en Noruega. También es necesario un seguro médico válido durante toda la duración del permiso, y la solicitud debe presentarse desde el país de origen.

Los cupos para esta visa son limitados y una vez que se alcanzan, las solicitudes se cierran hasta la próxima apertura. Por ello, cada anuncio de nuevos cupos genera gran expectativa entre los interesados, ya que en ocasiones anteriores la demanda superó la disponibilidad.

Para quienes logran acceder a la visa Working Holiday, se presenta una oportunidad única para trabajar legalmente en Noruega y familiarizarse con su mercado laboral. Esta experiencia también permite a los jóvenes sumergirse en un país reconocido por su estabilidad y calidad de vida.

Es recomendable verificar la información oficial sobre fechas, requisitos y cupos antes de iniciar cualquier trámite, consultando siempre las fuentes oficiales del gobierno noruego y de las embajadas correspondientes.