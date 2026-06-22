Matías Vera renovó su contrato con Central Córdoba hasta diciembre de 2027

El mediocampista extendió su vínculo con el Ferroviario para la próxima temporada. Había llegado al club a mediados de 2025.

Hoy 18:43

Central Córdoba confirmó la renovación del contrato de Matías Vera, quien continuará vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El mediocampista, que llegó al Ferroviario a mediados de 2025, extendió su vínculo con la institución de cara a la próxima temporada.

Desde su debut con la camiseta de Central Córdoba, el 11 de julio, Vera disputó 36 partidos, en los que anotó un gol y brindó una asistencia.

Con esta renovación, el club asegura la continuidad de una pieza del mediocampo para los próximos compromisos deportivos.