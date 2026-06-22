La duración de las garantías en productos y su verdadero alcance en Argentina

En Argentina, la ley de defensa del consumidor establece que la garantía mínima para productos nuevos es de seis meses. Sin embargo, muchos consumidores no están al tanto de lo que realmente cubren estas garantías.

Hoy 18:02

En el contexto de Interés General Argentina, es crucial entender cómo funcionan las garantías de los productos que adquirimos. En el país, la ley de defensa del consumidor establece que la garantía mínima para productos nuevos es de seis meses, lo que significa que los consumidores tienen derecho a un respaldo en caso de fallas o defectos.

Es importante mencionar que, además de los seis meses establecidos por la ley, muchos comercios ofrecen garantías extendidas que pueden llegar a un año o más. Estas garantías, sin embargo, pueden contener condiciones específicas que los consumidores deben conocer antes de realizar una compra.

La cobertura de una garantía puede variar dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, los electrodomésticos suelen tener garantías de dos años, mientras que los artículos de tecnología, como teléfonos móviles, pueden tener garantías de solo un año. Es fundamental leer las condiciones y entender qué cubre exactamente la garantía.

Un dato interesante es que, según un estudio realizado en 2022 por la Secretaría de Comercio Interior, el 30% de los consumidores no reclamaron beneficios de garantía a pesar de tener derecho a ello. Esto resalta la importancia de informarse sobre los derechos como consumidores.

Además, es esencial saber que la garantía no cubre todos los daños. Por ejemplo, los daños por uso indebido o accidentes no están incluidos en la mayoría de las garantías. Por ello, siempre es recomendable mantener los productos en condiciones adecuadas y seguir las instrucciones de uso.

Por último, los consumidores deben ser conscientes de que, en caso de un reclamo, tienen la opción de acudir a organismos de defensa del consumidor para recibir asistencia. Esto es especialmente útil si la empresa se niega a cumplir con la garantía ofrecida.