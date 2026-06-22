El emotivo video de Piñón Fijo revela su rostro sin maquillaje

Un video inédito de los años 90 muestra el rostro de Fabián Gómez, conocido como Piñón Fijo, conmoviendo a miles en redes sociales tras ser compartido por Solcito Fijo en un homenaje por el Día del Padre.

Hoy 19:12

Un video inédito, grabado en los años 90, ha revelado por primera vez el rostro de Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, durante un emotivo homenaje de su hija Solcito Fijo por el Día del Padre. Este registro ha conmovido a miles de personas y se ha vuelto viral en las redes sociales.

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Después de tres décadas manteniendo la ilusión de generaciones de niños, el video muestra el proceso de transformación de Fabián en el querido payaso. Este material, que estuvo guardado por más de 30 años, fue compartido inicialmente por Solcito en sus redes, generando una ola de nostalgia.

El video, que nunca se emitió en televisión, fue concebido para el canal infantil Cablín, y ofrece una mirada íntima al maquillaje y la creación del icónico personaje que ha marcado la infancia de millones de argentinos. En las imágenes, se puede ver a Solcito y su hermano Jere, en su niñez, esperando el mágico momento de la transformación.

En el video, el proceso de maquillaje de Fabián es capturado en detalle, mostrando cómo pasa de ser un hombre común a convertirse en Piñón Fijo. Esta revelación ha impactado a quienes crecieron con su personaje, creando un sentido de conexión emocional profundo.

El material concluye con un emotivo abrazo entre Piñón y sus hijos, acompañado de una fotografía familiar y un mensaje que destaca el amor y el agradecimiento hacia Fabián: 'Gracias Fabián, gracias Piñón'.

Junto al video, Solcito dedicó un mensaje especial a su padre, recordando su sueño de aparecer en Cablín y celebrando el vínculo familiar que han cultivado a lo largo de los años. 'Papi, gracias por los recuerdos y por este presente', expresó con cariño.

La publicación también fue compartida por el propio Piñón Fijo, lo que amplificó su alcance en las redes. Jere, hermano de Solcito, también se mostró emocionado, comentando sobre el impacto que tuvo el video en su corazón y agradeciendo a sus padres por los recuerdos compartidos.