“Con mis ojos marrones me encontraba fea", modelo brasileña se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos por diez mil dólares

“Soy la brasileña con los ojos más polémicos del mundo”, aseguró Layyons Valença, una modelo brasileña que vive en Suiza. Allí fue que se sometió a una cirugía de queratopigmentación.

“Yo soy la brasileña con los ojos más polémicos del mundo”, afirma la modelo Layyons Valença en su bio de Instagram. Y es que desde hace unos días se desató un cimbronazo en su país cuando se viralizó que se había sometido hace seis meses a una cirugía para cambiarse el color de ojos de manera permanente. De marrones, pasaron a “vert d’eau”, un color que eligió ella misma en un catálogo.

Elegir el color de sus ojos en un catálogo

El procedimiento, llamado queratopigmentación, consiste en “tatuar” con pigmento la córnea (la capa transparente del ojo, por delante del iris) y la esclerótica del ojo (la capa blanca) mediante unas agujas muy finas.

La joven modelo paulista de 24 años, explicó a TN que decidió someterse a la cirugía porque desde la adolescencia “no se identificaba con sus ojos marrones”. “No me quería mirar al espejo”, contó.

De hecho, durante casi 10 años, usó lentes de contacto de colores azules, su color soñado. “Con mis ojos marrones me encontraba fea, no me parecía bonita”, agregó y explicó que “sufrió mucho bullying en la escuela” cuando era chica, por lo que se atendió con un psicólogo.

Layyons Valença

“Con los lentes me sentía más guapa, me identificaba más conmigo mismo”, afirmó. Pero usar lentes de contacto le trajo muchos problemas, como infecciones, porque “nunca se los quería sacar” y “dormía con los lentes puestos”. Por eso, también, decidió operarse.

La operación, por la que pagó unos 10.000 dólares, se llevó a cabo en Lausana, Suiza, y el clip que muestra el “antes y después” de Layyons se hizo viral en TikTok: en total, acumuló más de 20 millones de reproducciones junto a 600 mil “me gusta”.

Según explicó la modelo a TN, el color de ojos que siente suyo es el topacio. “Usé lentes de varios tonos de color azules, el color con el que me identifiqué fue el topacio. Buscaba algo que se pareciera, me dijeron que estaba la opción de mezclar colores, pero tenía miedo de que no me gustará el resultado”, sostuvo la modelo. Hasta que en la clínica en que se operó “sacaron un color nuevo, un azul con verde que se parece mucho al topacio y ese fue el que elegí”.

El momento en que la modelo descubrió su nuevo color de ojos

La cirugía dura unos 30 minutos y se realiza con anestesia local. Aunque, en su caso, tardaron unos 45 minutos “porque estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo”, se sinceró la modelo, que fue acompañada por dos amigos.

Layyons Valença

El momento en que descubrió su nuevo color quedó registrado en el video viral. Layyons tiene los ojos cerrados mientras otra persona cuenta hasta tres. Entonces la modelo abre los ojos y se mira con la ayuda de una tablet puesta en modo selfie. “Es realmente el color que quería”, suelta la joven en francés, visiblemente emocionada. “Es increíble, estoy en shock. Díos mío, es magnífico. Meu Deus”, dice mientras hace zoom para verse mejor.

“Estaba sorprendida. No veía muy bien porque aún tenía la visión borrosa por los efectos de la anestesia, pero estaba muy sorprendida con el color, porque el color era muy, muy azul. Era como las lentes que usaba y estaba muy felíz”, recordó en diálogo con TN.

La joven explicó que se sentía “muy nerviosa y preocupada con lo que iba a pasar, si le iba a gustar”, ya que el efecto es permanente, aunque se pueden hacer algunos retoques.

La modelo dijo que no tuvo problemas en el posoperatorio. Siguió al pie de la letra la recomendación de usar lentes de sol por la mayor sensibilidad a la luz que sintió por unos meses y ponerse gotas por la irritación que el laser le provocó.

Valença aseguró que la operación “cambió mucho su autoestima”. “Me siento con más confianza. Estoy feliz porque puedo ir a dormir y despertarme con los ojos azules. No tengo la preocupación de si mis lentes de contacto van a estar ahí. Antes me quedaba con los ojos muy secos, me agarraba infecciones y hoy en día ya no tengo más estos problemas. Estoy feliz, puedo ir a la pileta tranquila, puedo vivir mi vida tranquila, como si hubiera nacido con este color de ojos”.

Layyons Valença y su novia

Los riesgos de la queratopigmentación

La joven, que vive en Suiza desde hace 10 años, afirmó que nadie en su entorno se sorprendió por su decisión, ya que “siempre la vieron con los ojos azules desde que tiene 15 años”.

Layyons decidió realizarse el procedimiento incluso después de que su novia, la rapera Brenda Biya, alias King Nasty, que es hija del presidente de Camerún, viviera una experiencia traumática y perdiera parte de su visión al querer cambiar el color de sus ojos. Aunque fue con otra técnica y en otro lugar, en Estados Unidos. “Ella se hizo un implante de lentes, no tiene nada que ver”, explicó la joven brasileña.

Pero la cirugía a la que se sometió Layyons no está exenta de riesgos, de hecho no está aprobada para fines estéticos en su país de origen, Brasil. Según los expertos, la cirugía puede provocar desde una reducción del campo visual y la visión periférica, desarrollo de fotofobia (cuando un paciente tiene sensibilidad y dolor al mirar la luz), hasta una infección ocular o la producción de glaucomas, desprendimiento de vítreo y desprendimiento de retina.

Además, el tatuaje de córnea dificulta cualquier cirugía de cataratas o retina que pueda necesitar en un futuro el paciente. Este tampoco podría realizarse una cirugía láser para la corrección de la miopía.

El oftalmólogo Julián García, secretario general de la Sociedad Española de Oftalmología, dijo al canal TVE que “no se debe pensar que esto es una tontería, que es como un tatuaje”.

“En el ojo sí que puede haber complicaciones muy graves, que se asocian incluso con la ceguera”. Se trata, agregó, de “una técnica muy agresiva, hay casos de glaucoma secundario, de alteraciones crónicas secundarias. Es algo que yo no recomiendo en absoluto”.

Layyons Valença y su novia

El médico que operó a la modelo, el doctor Théodore Hojabr, dijo al canal Globo que se usan “pigmentos naturales derivados de metales y minerales” y aseguró que “el laboratorio que produce estos pigmentos ha obtenido todas las validaciones de las autoridades europeas”. Su clínica trata hasta 250 pacientes al año para este tipo de cirugía.

El médico reconoció que nunca hay cero riesgo y que por eso hacen “un chequeo completo al paciente para asegurarse de que la operación se puede realizar”. “Y, después de la cirugía, recomendamos gotas de medicación para garantizar que la curación se produzca en buenas condiciones”, explicó.

La reacción en redes sociales

En diálogo con medios brasileños, Valença dijo cuando se viralizó su caso recibió “mucho hate y críticas de que era muy feo, que era muy artificial”, aunque también mensajes de apoyo.

“Me quedé muy sorprendida porque no es el primero video que se hace viral de este tipo de cirugía. Yo creo que lo que más le impresionó a la gente fue mi nacionalidad. Creyeron que yo salí de Brasil para hacerlo en Suiza porque en Brasil es una cirugía que no está autorizada, pero yo vivo en Suiza. Me quedé sorprendida porque no fui yo que publique el video. Yo no me lo esperaba, no me esperaba toda esa exposición”, agregó.

No obstante, la joven dice que el foco de la curiosidad cambio, y ahora la gente “está mucho más interesada en saber cómo es ser novia de la hija de un presidente”. “Descubrieron que no era solo los ojos, que había más cosas interesantes en mi vida”, se rio.

Sobre su relación, dijo que conoció a Brenda Biya “a través de amigos en común”, ya que fueron al mismo colegio internacional suizo, aunque no compartieron el aula. “Es un lugar al que van muchos hijos de familias reales y presidenciales”, dijo.

Una vida de glamour en Europa

En sus redes, Layyons, que habla también francés, castellano e inglés comparte instantáneas de su vida glamorosa, entre regalos lujosos, sesiones de fotos, fiestas con artistas de música urbana, viajes en jet privado y desfiles en la Fashion Week de París.

Cuando no hace de modelo, Valença trabaja con la familia de su novia, el poderoso clan Biya. Su suegro, Paul Biya, está en el poder desde 1982 y es el segundo jefe de Estado más antiguo de África por debajo de Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial. “Hago desarrollo de emprendimientos con mi novia. Ella me dice ‘tengo una idea en la cabeza’, y yo trató de convertirla en algo real”, explicó.

Los sueños de Layyons no acabaron con su cambio de color de ojos. “Ahora quiero estudiar Ciencia Política en Estados Unidos. Si Dios quiere y me bendiga allí estaré”, manifestó con alegría.