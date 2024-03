Brenda Asnicar contó por qué decidió separarse de Carlos Tévez

A 14 años del final de la relación, la cantante dio su verdad.

En 2010, el futbolista Carlos Tevez y la actriz Brenda Asnicar protagonizaron una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino. Con una diferencia de edad significativa, realizaron diversos viajes y vivieron intensos momentos juntos.

Sin embargo, su relación llegó a su fin después de un año, generando polémicas y especulaciones sobre los motivos de la separación. De eso se habló hace un tiempo, y se sigue hablando hoy por todos lados.

La joven actriz, conocida por su participación en la tira Patito Feo, reveló detalles inéditos sobre su romance con el Apache en una reciente entrevista en La Noche Al Dente. Asnicar admitió que le atrajo el talento futbolístico de Tevez: "A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol, jugaba mucho al fútbol. Fue como un gran crossover".

La exposición mediática y la diferencia de edad fueron temas recurrentes durante su relación, pero Brenda aprendió a lidiar con la presión mediática. En referencia a los comentarios negativos, expresó: "Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí".

Brenda Asnicar

La ruptura, que fue abrupta y se llevó a cabo por teléfono debido a la distancia entre ambos, según relató la actriz, fue explicada por ella misma: "Nos dijimos adiós a pesar del amor que nos teníamos y eso me sirvió. Cada uno quería seguir con su carrera".

Además, Brenda destacó que la separación fue en buenos términos y que ambos compartían risas incluso después de la ruptura. Es el día de hoy que ella sigue tirándole buena onda, más allá que él volvió con su ex.

El romance entre Carlos Tévez y Brenda Asnicar fue una amalgama de emociones y experiencias, marcando un capítulo inolvidable en la vida de ambos, del que se vieron fotos por todo el mundo.

La actriz, al recordar este pasaje de su pasado, destacó la personalidad encantadora del futbolista: "Es un excelente futbolista, una gran persona y todas las veces que salimos por la calle se vio, nosotros nos reíamos, era salir del supermercado y una foto. Es incómodo".