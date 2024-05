Lali Espósito dedicó su premio Gardel a las víctimas del lesbicidio en Barracas: "No nos acostumbremos a escuchar estas historias"

La famosa cantante subió al escenario a recibir su premio y mencionó el crimen de odio que tuvo como víctimas a cuatro mujeres lesbianas.

Lali Espósito llamó a la reflexión y envió un poderoso mensaje para concientizar sobre el lesbicidio de Barracas. La famosa cantante se tomó unos minutos en el escenario de los Premios Gardel 2024 y homenajeó a las cuatro víctimas del crimen de odio.

La intérprete de Disciplina y Obsesión fue una de las protagonistas de la velada. Además de hacer una performance multitudinaria, Lali se consagró en las categorías de Mejor álbum pop , canción del año y video clip corto. Y fue durante el discurso que brindó tras ganar en la primera categoría que la famosa artista dedicó unos minutos para concientizar sobre el crimen de odio que tuvo como víctimas a cuatro mujeres homosexuales en Barracas.

"No voy a dedicar el premio porque el premio es una tontería a final de cuentas en comparación a esto que quiero mencionar", empezó por decir Espósito tras dar los agradecimientos pertinentes. Así, siguió: "Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas".

“Es cierto que la palabra lesbicidio no está en el no se qué del no se cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucho gente. No debería parecernos normal, no nos acostumbremos a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias”.

“No nos acostumbremos porque es la vida de nuestros amigos, de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente”, finalizó con contundencia y recibió una ola de aplausos desde la audiencia.