Por un papelón de la FIA en Miami, cambió la grilla de la Sprint: en qué puesto larga Colapinto

Un error de procedimiento de la FIA generó polémica en la previa de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y obligó a modificar la grilla de partida en una decisión que llegó fuera de tiempo y encendió críticas en el paddock.

El caso se originó durante la clasificación, cuando Alexander Albon avanzó a la SQ2 pese a haber excedido los límites de pista en su vuelta rápida de la SQ1, una infracción que no fue sancionada en el momento.

La decisión que llegó tarde

Desde Racing Bulls, el equipo de Liam Lawson, ya habían advertido la irregularidad, pero la investigación de la FIA recién se confirmó cuando la sesión ya había avanzado y no había margen para corregir el desarrollo deportivo.

Finalmente, los comisarios determinaron que Albon “sobrepasó claramente los límites de la pista” en la curva 6 y decidieron actuar bajo el artículo 11.7.1a del Código Deportivo Internacional.

La resolución implicó la anulación de su tiempo en la SQ1 y, en consecuencia, también de todos sus registros en la SQ2.

Cómo quedó la grilla

El piloto de Williams, que había terminado 14°, cayó al 19° puesto, lo que generó un efecto en cadena que benefició a varios competidores, quienes avanzaron una posición en la parrilla.

Entre ellos aparecen Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Esteban Ocon y Sergio Pérez.

En este contexto, el argentino Franco Colapinto mantiene su octavo lugar, una posición clave ya que se encuentra dentro de la zona de puntos para la carrera Sprint.

La grilla de la Sprint en Miami

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Un contexto que genera polémica

La demora en la resolución dejó expuesta a la FIA y generó críticas por la falta de rapidez en una instancia clave de la clasificación.

El error no solo alteró la grilla, sino que también condicionó las posibilidades de pilotos que podrían haber tenido otra oportunidad en pista si la sanción se aplicaba a tiempo.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la Sprint de este sábado, donde Franco Colapinto buscará sostener su posición y sumar puntos en medio de un fin de semana que ya comenzó con controversia.