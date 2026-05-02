Javier Milei vuelve a Estados Unidos: participará de un foro internacional con líderes y empresarios de todo el mundo

El presidente de la República Argentina regresa a Estados Unidos por cuarta vez en lo que va del año para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken.

Hoy 11:07

Javier Milei disertará el próximo miércoles 6 de mayo en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas, en Los Ángeles.

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Por cuarta vez en el año, el mandatario argentino regresa a Estados Unidos y volverá a ser parte de la conferencia del think thank internacional y estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Si bien aún no fue precisada oficialmente la fecha de llegada de la comitiva argentina, la exposición del Presidente ya figura dentro de la agenda del evento, que dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles 6 será el turno del presidente Milei para tomar la palabra en la conferencia.

El foro reúne a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global.

En mayo de 2024, el Presidente ya había expuesto ante ese mismo auditorio durante la 27ª edición del encuentro, donde sostuvo que “Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en la nueva meca de Occidente” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el país. En esa visita estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y quien en ese momento se desempeñaba como embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.