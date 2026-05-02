A los 59 años murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Falleció en Italia, según informó un comunicado de su familia. Agradecieron públicamente las condolencias recibidas y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo.

Hoy 11:10

El ex piloto de Fórmula 1 y múltiple campeón paralímpico Alex Zanardi murió ayer a los 59 años en Italia, según confirmó su familia en un comunicado recogido este sábado. Sus familiares informaron que falleció en paz, acompañado por sus seres queridos.

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En el texto, agradecieron públicamente las condolencias recibidas y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo: “Con profundo dolor, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente en la noche de ayer, 1 de mayo. Alex falleció en paz, rodeado del amor de su familia. La familia agradece sinceramente a todos los que han mostrado su apoyo en estas horas y pide respeto por su dolor y su privacidad en este momento de duelo. La información sobre el funeral se compartirá en una fecha posterior”.

Tras una extensa trayectoria como deportista de élite, Alessandro Zanardi se consolidó como una figura del paralimpismo mundial al conquistar cuatro medallas de oro en esta disciplina. Su carrera estuvo marcada por episodios de superación personal y fortaleza tras haber superado situaciones límite.

El deportista italiano desafió los límites del automovilismo y el paraciclismo. Su carrera se distinguió por una transición excepcional entre la élite de la Fórmula 1 y la élite paralímpica. La trayectoria de Zanardi quedó marcada por la reinvención personal tras el grave accidente de 2001 y por los logros obtenidos en campeonatos internacionales tanto con bólidos como con su handbike.

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A lo largo de su carrera, Zanardi conquistó 15 victorias en la CART (Championship Auto Racing Teams) conduciendo para Chip Ganassi Racing y obtuvo el sexto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1993, que representó su único punto en la Fórmula 1 con Lotus. Su paso por la máxima categoría del automovilismo incluyó además etapas con Jordan, Minardi y Williams, aunque la última, en 1999, resultó decepcionante y marcó su despedida de ese ámbito.

En septiembre de 2001, durante una carrera de CART en el EuroSpeedway Lausitz en Alemania, Zanardi sufrió un accidente que le causó la amputación de ambas piernas. Tras perder gran parte de su sangre y someterse a múltiples cirugías, sobrevivió de manera considerada milagrosa. A partir de entonces, diseñó sus propias prótesis y volvió a competir en el automovilismo internacional. Entre 2005 y 2009 ganó cuatro competencias en el Campeonato Mundial de Turismos conduciendo para BMW.

Convertido en referente de superación, Zanardi canalizó su nueva etapa deportiva hacia el paraciclismo. Representó a Italia en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, alcanzando cuatro medallas de oro y dos de plata en contrarreloj y relevos. El 2020 marcó otro episodio dramático: durante una prueba de handbike en Italia, Zanardi sufrió un nuevo accidente que le provocó lesiones craneales graves. El proceso de recuperación fue extenso e incluyó una larga rehabilitación.

Esta sucesión de episodios convirtió a Zanardi en un caso excepcional: ningún otro piloto europeo de Fórmula 1 ha sumado, en vida, 15 victorias en CART, puntos en la máxima categoría y posteriormente conquistas múltiples en paralímpicos, incluyendo un récord mundial de Ironman para deportistas con discapacidad.

La figura de Alex Zanardi trascendió lo deportivo a través de la obra de la fundación Bimbingamba, centrada en la rehabilitación de niños amputados. Su capacidad para sobreponerse a los golpes del destino y para reinventarse en nuevas disciplinas lo erigió en símbolo internacional de la resiliencia. Zanardi construyó con elementos caseros el primer kart que lo llevó al automovilismo profesional. Su estilo de manejo agresivo y las celebraciones características —particularmente los donuts tras cada victoria— le valieron un lugar destacado entre los aficionados estadounidenses. La popularidad alcanzada en Estados Unidos, donde ganó campeonatos consecutivos de CART en 1997 y 1998, queda registrada como uno de los capítulos de mayor impacto en su carrera.

En vísperas del Gran Premio de Miami de este domingo, la La Federación Internacional del Automóvil también compartió un comunicado dedicado a la memoria de Zanardi: “La FIA lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Alex Zanardi, el ex piloto de Fórmula 1, bicampeón de CART, cuyo viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de coraje y determinación”.

El deportista nacido en Bolonia en 1966 cerró una historia marcada por hitos deportivos y por la reinvención frente a la adversidad. Zanardi será recordado tanto por sus hazañas en las pistas como por la huella indeleble en el deporte adaptado y la filantropía.