Condenaron a 5 años de prisión a un hombre que disparó contra una casa y después lo mostró en Instagram

Ocurrió en Rosario. Elías “El Paisa” Troncoso realizó el feroz ataque en septiembre de 2022, donde le dejó un cartel al propietario con la orden de que abandone la vivienda.

Condenaron a cinco años y seis meses de prisión a Elías “El Paisa” Troncoso, un hombre que disparó 23 veces contra una casa en Rosario, lo subió a sus redes sociales y luego amenazó con matar al hijo del dueño.

El brutal episodio por el que fue condenado el acusado se remite al 20 de septiembre de 2022, cuando Troncoso llegó a la 1.40 de la madrugada a una casa ubicada en la calle Newbery al 8100 del barrio rosarino de Hospital del Sol y comenzó a disparar.

El joven conocido en Rosario como “El Paisa” disparó por lo menos 23 veces con una ametralladora. El objetivo no solamente fue la casa: también le disparó a un automóvil Citröen C3 que estaba estacionado frente a la vivienda.

Tras disparar a quemarropas contra la vivienda, el agresor dejó un cartel en la puerta en el que amenazaba de muerte al propietario y le ordenaba que dejara la vivienda en el lapso de los próximos días.

“Tenés 2 días para dejar la casa, este es un problema particular por sapo, no te regalés y para el que se meta también hay balas. La mafia. Ate: El Mono. Tenés que dejar la casa”, fue el mensaje de puño y letra que dejó en la puerta de la casa.

Antes de ese ataque, ya había amenazado al hijo del propietario -de 16 años- a través de Instagram: “Vos vas a ver, pedazo de gil, que andas hablando, haciéndote el berraco. Vos acordate que andas hablando que soy gil, no te regalés afuera”, le escribió, según publicó un medio local.

Lo curioso del episodio es que el propio sospechoso grabó el ataque y lo subió a su cuenta personal de Instagram, vanagloriándose de haber disparado contra la casa de la víctima. “Y si lorean, que se la aguanten. Poquito suena la HDP”, escribió en la historia donde se lo ve andando en moto y se escucha una catarata de disparos.

Pocos días después del ataque continuó con las amenazas pero a través de otra red social: WhatsApp. Desde allí le exigía grandes sumas de dinero al dueño de la casa a cambio de no matar a su hijo, según detalló la investigación del fiscal Franco Carbone.

“Señor M. o como usted se llame, usted sabe que su hijo quedó en falta así que le digo una cosa: le hablamos de la cárcel de Coronda, nosotros le damos 15 días para que me junte 700 mil pesos, no sé de dónde carajo sacará plata, eso no es asunto mío, así que si usted no me junta la plata en 15 días vamos a hablar de otra forma”, amenazaron.

Luego, escribió: “Yo sé donde vive y también sabemos que trabaja, sabemos donde anda su hijo, lo estuvimos viendo salir con un hombre acompañado en una Twister negra. Espero su respuesta rápidamente, dígame o mañana empezamos y le voy a mandar uno de mis combos (SIC) a que le cague a tiro su vivienda”.

El joven de 21 años finalmente fue detenido el 12 de noviembre de 2022 junto a tres integrantes de su banda y quedó alojado en la alcaidía local acusado de hechos de balaceras e intimidación pública.

Diez días antes de su detención, el 2 de noviembre, había sido buscado durante una serie de cuatro allanamientos en el noroeste de Rosario solicitados por el fiscal de la Unidad de Balaceras, Federico Rébola.

Con todas estas pruebas, el fiscal presentó cargos contra Troncoso por amenazar y disparar contra la vivienda del barrio Hostal del Sol. El acusado ya tenía una condena a tres años y seis meses de prisión por portación legítima de arma de fuego en Casilda.

Por este motivo, el juez Ismael Manfrin decidió unificar la condena por el ataque a la casa con la anterior y decidió una sentencia total de siete años y diez meses de prisión efectiva.