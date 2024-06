Habló Bullrich en medio de la búsqueda: “No tenemos datos de Loan”

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, expresó la ministra de Seguridad a los medios que siguen la búsqueda del nene desaparecido.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está en el operativo en la casa de la abuela de Loan Danilo Peña junto a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien lleva adelante la causa. Desde allí, aseguró: “No hay ningún dato de Loan”.

Los operativos se realizan en varias zonas cercanas a la casa de Catalina Peña, luego de las declaraciones de Laudelina Peña, tía del menor, quien dijo que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron a Loan.

Sobre las pruebas que se fueron incorporando en estas últimas horas, explicó: “Se tuvo en cuenta la declaración de Laudelina que será remitida a la Justicia Federal”.

“Estamos trabajamos sobre también sobre una hipótesis más amplia. En Buenos Aires tenemos un comando de control que trabaja con la ayuda de agentes del FBI y se están analizando las antenas de celulares, para ver las llamadas cruzadas entre los acusados, pero también se está procesando toda la información para tener también la recorrida de los autos”, agregó.

“Como auxiliares de la Justicia trajimos lo mejor que existe para que las pruebas y pericias sean lo más profesional posible. No tenemos datos de Loan, tenemos hipótesis y pistas, pero no datos”, aseguró Bullrich.

“Al pueblo argentino le puedo dar la tranquilidad que, con más de 600 miembros de las fuerzas federales de todo el país y con toda la tecnología, se está trabajando codo a codo. Todo lo que tiene la Argentina en capacidad y tecnología, está puesto en encontrar a Loan”, reveló.

La ministra también se refirió a la declaración que hizo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en su cuenta de Twitter y dijo: “Hay una gran desesperación con lo que está pasando, pero no voy a mezclar la política o intereses políticos. Hay que entender un rol del gobernador que está desesperado con lo que está pasando. No voy a hacer un juicio de valor, no ponderar lo que el gobernador hizo”.

A través de su cuenta de X (exTwitter), Bullrich informó que ya estaba en 9 de julio para seguir de cerca la investigación por la desaparición del nene de cinco años que lleva 17 días desaparecido.

“Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan”, escribió la funcionaria.

Tras las declaraciones de Laudelina Peña de que Loan fue atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, la ministra de Seguridad señaló: “Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí”.

Peritan la camioneta de Pérez y Caillava

Pasadas las 13 de este domingo, comenzó el peritaje a la camioneta que Carlos Pérez y María Victoria Caillava utilizaron para ir al almuerzo del 13 de junio en la casa de Catalina Peña.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenó que se inspeccione la parte frontal de la camioneta y que se busquen signos o rastros hemáticos para tratar de corroborar la versión que dio Laudelina Peña, tía de Loan.

También se tratará de buscar si hay un dispositivo de geolocalización incorporado en la camioneta.