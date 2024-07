Furia: “En la calle me compararon con Maradona o Eva Perón”

La ex participante de Gran Hermano contó cómo fueron sus días en la casa y el vínculo que generó con con sus fans.

Juliana Scaglione, conocida como Furia, es una exparticipante destacada de la edición 2024 de Gran Hermano Argentina. Antes de ingresar a la casa, trabajaba como entrenadora y doble de riesgo.

Juliana se convirtió en una de las participantes más comentadas de esta edición debido a su personalidad arrolladora y su disposición para expresar sus opiniones sin reservas.

Es conocida por su fuerte carácter y su capacidad para enfrentarse a situaciones conflictivas, lo que le ha generado tanto admiradores como detractores. Ha tenido varias interacciones y conflictos con otros participantes, que aumentó su notoriedad en el programa.

El apodo de Furia refleja su energía intensa y su actitud combativa dentro de la casa, características que la distinguen y que han sido clave para su protagonismo en el reality.

Rulo Schijman, conductor del ciclo Desencriptados, le preguntó cómo se sentía con el contacto con el público y los fans, a lo que Furia contestó: “A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo, por eso cuando salgo, me dicen: “Eva Perón o Maradona”. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla”.

¿Qué cosas hicieron “Los furiosos” que no podías creer?, le preguntó Rulo. “Los apagones. Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. Cuando yo salí y vi las cosas que hacían dije: “¡¿Qué?!”. Apagan y prenden el rating de Argentina. Ellos lo manejan. Por eso, tengo una responsabilidad muy grande también donde me presento y a dónde voy. Eso no significa que a mí se me suba la fama a la cabeza o el ego porque soy una persona muy humilde, vengo de clase media”, contestó.