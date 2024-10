El Gobierno reafirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: “Es un proyecto irresponsable”

La Oficina del Presidente emitió un comunicado donde también advirtió que tomará la misma medida ante cualquier iniciativa que “ponga en riesgo el equilibrio fiscal”.

El Gobierno confirmó su veto a la Ley de Financiamiento Universitario tras la marcha federal universitaria, calificándola como “un irresponsable proyecto de aumento del gasto público”. Así lo comunicó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.

En su respuesta a la movilización, el Gobierno criticó al Congreso por su tendencia a “populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos”. En este sentido, hizo un llamado a los legisladores: “Comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025”.

Comunicado Javier Milei

La administración de Javier Milei también reafirmó su compromiso con las Universidades Nacionales y con los ciudadanos que se esfuerzan por lograr “el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.

Además, el Gobierno rechazó el apoyo de líderes de la oposición a la marcha, celebrando el “sinceramiento” de figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. En su comunicado, se indicó que esta convergencia evidencia la creación de un nuevo frente de izquierda populista que defiende los privilegios de la clase política.

Desde la Casa Rosada, aclararon que su desacuerdo no es con las universidades en sí, sino con la decisión del Congreso de aprobar una ley sin respaldo presupuestario. “Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades”, señaló un funcionario durante la desconcentración de la marcha. Destacaron que no están en contra de los docentes y no docentes, sino de la falta de sustento financiero para la ley.

Se anticipa que el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento se publicará en las próximas horas. Mientras tanto, miembros del Ministerio de Educación manifestaron su disposición a aumentar las partidas del presupuesto educativo para el próximo año, con el objetivo de mejorar las condiciones salariales de los universitarios.

Sin embargo, los gremios universitarios afirman que el Ejecutivo reconoce un atraso del 50% en los salarios respecto a la inflación, pero no ofrece soluciones. “Lo admiten, pero no tienen una propuesta para solucionarlo”, explicó una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun). Además, subrayan que la Ley de Financiamiento es crucial para que los salarios se ajusten de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).