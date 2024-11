Anne Hathaway deslumbró en la portada de Vogue Francia con un estilo audaz y sofisticado

Una vez más, la actriz y embajadora de marcas de lujo como Versace y Bvlgari reafirma su estatus de it girl en la edición de noviembre. Posó con looks elegantes y atrevidos, entre vestidos de fiesta, joyería exclusiva y el icónico cut out.