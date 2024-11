"Javier Milei ha derrumbado muchísimos mitos económicamente"

El analista político Rafael Fano se refirió en un diálogo con Noticiero 7 a la gestión del presidente Javier Milei al cumplirse un año de su mandato.

Hoy 14:56

Rafael Fano, analista político, destacó en un análisis para Noticiero 7 el impacto del primer año de gestión de Javier Milei, subrayando cómo el presidente ha roto paradigmas tanto en el ámbito político como económico.

En términos de gobernabilidad, Fano señaló que Milei logró lo que muchos consideraban inviable: gobernar sin mayoría en el Congreso. “Rompió el mito de que no se podía gobernar sin mayoría en las dos cámaras. No solo pudo hacerlo, sino que detuvo todas las iniciativas opositoras para desestabilizarlo”. En este sentido, aseguró que el presidente se ha consolidado como una figura central en el panorama político: “La oposición decía que no pasaría de marzo, después de septiembre, y ahora ni mencionan plazos porque Milei se fortaleció y está en el centro de la cancha”.

Sobre el aspecto económico, Fano fue enfático al describir las medidas adoptadas como transformadoras. “Económicamente, ha derrumbado muchísimos mitos. Nadie creía que se podía bajar el gasto público de un solo saque, y lo hizo con 15 puntos del PBI”. También destacó la estabilización de variables clave, como el dólar y la inflación, así como el mantenimiento de un superávit fiscal durante diez meses consecutivos. “El país estaba al borde de la hiperinflación, con un descalabro económico descomunal, y esto se pudo hacer sin un Plan Bonex, sin afectar los derechos de propiedad ni confiscar dinero privado. A todas luces, el resultado es muy positivo”.

En cuanto a la política exterior, Fano elogió el giro estratégico del gobierno para priorizar relaciones comerciales clave. “Rectificar el rumbo yendo hacia una política exterior más amable y con mejores modales demuestra madurez. No podemos estar peleados ni con China ni con Brasil, sería como pelearnos con Estados Unidos, no tiene ningún sentido”.

Por último, Fano reflexionó sobre las perspectivas de largo plazo, comparando las reformas actuales con la convertibilidad de los años 90. “Cuando un país hace un cambio económico importante, los beneficios reales demoran cerca de 25 años en consolidarse. Si seguimos por este camino sin interrupciones, Argentina puede recuperar el lugar que perdió. Milagros no hay, esto cuesta y duele, pero el apoyo popular demuestra que la sociedad entiende el cambio”.