El duro relato de Jenifer Lauría sobre Ricardo Centurión en Gran Hermano: "Me hizo sufrir"

La participante del reality contó su experiencia con el futbolista y dejó a todos impactados con su testimonio.

Hoy 22:03

Una de las participantes que más revuelo causó en la casa de Gran Hermano (Telefe) fue Jenifer Lauría, ex pareja y madre de la hija del futbolista Ricardo Centurión.

Luego de mencionar su vínculo con el jugador, Lauría se sinceró ante las preguntas de sus compañeros y reveló los difíciles momentos que atravesó durante la relación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¿La realidad? Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón… Yo estaba súper enamorada de él, pero enamorada de verdad, no es que estaba con él por la fama", relató Jenifer.

Lauría y Centurión se convirtieron en padres de Emma en 2021, pero, según confesó, todo cambió durante su embarazo.

“Vivíamos juntos, yo lo conocí, después nos pusimos de novios. Quedé embarazada, vivimos juntos y después arrancaron los problemas. Era una persona normal, era todo color de rosas. Y al tercer mes de embarazo, mi vida fue un infierno”, aseguró.

El ingreso de Lauría a Gran Hermano y la reacción de la familia de Centurión

El lunes por la noche, Santiago del Moro presentó a los 24 participantes de la nueva edición de Gran Hermano 2024, entre quienes destacó el ingreso de Jenifer Lauría.

La participación de Lauría generó un gran revuelo en redes sociales y provocó indignación en el entorno cercano del futbolista. Desde su cuenta de Instagram, la influencer Pilar Telechea compartió mensajes críticos de personas allegadas a Centurión. “¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se leyó en una de las historias.

Además, en una cuenta dedicada a Melody Pasini, ex pareja de Centurión que falleció en 2020, publicaron: “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mier... que hiciste, que de copada no tenés nada”.

Por su parte, la hermana del futbolista también se expresó de manera irónica: “Ya saben a quién tienen que votar para que se vaya”, acompañando su comentario con emojis de risas.