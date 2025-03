Valentín Gómez disparó munición gruesa contra la dirigencia de Vélez: “Las condiciones no son de un equipo de Primera”

El joven zaguero del Fortín explotó contra los directivos del club y remarcó que “los más grandes compraron 32 ventiladores para dormir la siesta”.

Hoy 14:29

Tras sumar sus primeros minutos en el Apertura 2025, Valentín Gómez no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la dirigencia de Vélez. El defensor, que reapareció en la victoria 1-0 sobre San Martín de San Juan, apuntó tanto a su pase frustrado a Udinese como a las condiciones en las que entrena el plantel en la Villa Olímpica.

"Tuve unos días complicados, la pasé mal, el recibimiento de la gente no me lo esperaba. Estoy muy agradecido porque cada pelota que tocaba me aplaudían demasiado", comenzó el zaguero.

Sin embargo, no tardó en disparar contra la Comisión Directiva: "Es verdad lo que se dijo de que estuve entrenando en una plaza. Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. No les costaba nada mandar un permiso para que pudiera entrenarme a contraturno. Estuve diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar".

Gómez también reveló el deterioro de las instalaciones del club: "Las canchas no están en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo, el gimnasio no es apto para un equipo de Primera". Como ejemplo de la falta de recursos, contó que "los referentes del plantel tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta en la concentración".

Por último, pidió que la dirigencia asuma su parte de responsabilidad en el mal presente del equipo: "Nosotros damos la cara y sabemos que somos responsables, pero estaría bueno que ellos también lo hagan".