“No tienen un programa integral”: Melconian cruzó a Caputo por sus críticas a los que piden devaluar

El economista aseguró que ninguno de sus colegas está pensando en una depreciación en el valor del peso y respondió a las palabras que el Ministro de Economía de la Nación expresó en la semana.

04/04/2026

Cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, habló el miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario, sus palabras retumbaron con fuerza por la figura que utilizó para criticar a quienes, según su entender, están promoviendo una devaluación. Las ganas de Caputo, por ahora sofrenadas, de emprenderla a patadas en la zona baja de la espalda contra esos economistas, dieron cuenta de que el Gobierno por ahora no piensa en impulsar una suba del dólar.

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Sin embargo, la amenaza de las patadas quedó ahí latente, y el que se hizo cargo de responderle a "Toto" fue el economista Carlos Melconian, que desde la asunción del presidente Javier Milei en 2023 tiene enfrentamientos periódicos con el oficialismo.

"Nosotros, en lo profesional, mantenemos algún tipo de diálogo con amigos de 20 o 30 años. Y yo diría que, entre los que uno conoce y habla hace tiempo, que son todos gente muy razonable y profesionales, no conozco realmente ninguno, ninguno, ninguno, que como propuesta esté hablando de devaluar", arrancó diciendo Melconian en Radio Mitre.

"Ningún profesional serio hoy en Argentina tiene como propuesta devaluar. Lo importante es que tengan un programa integral, que este Gobierno no lo tiene. A mi me gustaría cagar a patadas en el cu... a tantos que no tienen que ver con la propuesta devaluar. Que miren un poco alrededor que tienen un montón para cagar a patadas en el cu...", agregó.

En las últimas semanas, con un mercado cambiario en el que el dólar se mantiene con una ligera tendencia a la baja, resurgieron las opiniones de economistas que sostienen que hace falta un tipo de cambio más cerca del techo de la banda propuesta por Economía para darle más dinamismo a la actividad económica.