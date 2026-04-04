Alerta en River: el Monumental no estará en óptimas condiciones ante Belgrano

Tras los recitales de AC/DC y trabajos de mantenimiento, el césped del estadio de River no llegará en su mejor versión al duelo por el Torneo Apertura.

04/04/2026

A poco más de 24 horas del partido frente a Belgrano, en River Plate hay preocupación por el estado del campo de juego del Monumental. Luego de los recitales de AC/DC del último fin de semana y en medio de un proceso de mantenimiento, el equipo dirigido por Eduardo Coudet no contará con un escenario ideal.

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Desde el club explicaron que la dirigencia decidió adelantar trabajos habituales sobre el césped, que generalmente se realizan entre abril y mayo. Aprovechando el parate por la fecha FIFA y la realización de los shows musicales, optaron por concentrar el impacto en un solo partido, aunque eso implique jugar ante el Pirata con un terreno lejos de su mejor versión.

Actualmente, el campo atraviesa una transición hacia el raigrás perenne, el césped de invierno. Si bien este proceso era inevitable, los recitales aceleraron el desgaste y lo hicieron más visible. De todos modos, aseguran que la superficie está pareja y permitirá el normal desarrollo del juego.

La buena noticia para el Millonario es que, tras este compromiso, tendrá 10 días sin jugar como local, lo que permitirá avanzar en la recuperación del campo. En ese lapso, River visitará a Blooming y luego a Racing Club, antes de volver al Monumental.

El objetivo en Núñez es que el estadio llegue en óptimas condiciones para dos partidos clave: el cruce ante Carabobo por la Sudamericana y, especialmente, el Superclásico frente a Boca Juniors. Confían en que, como ocurrió en ocasiones anteriores, el césped se recuperará rápidamente y volverá a lucir como un billar.