Oficializan un acto de distinción institucional para excombatientes de Malvinas en 2027

Lo había anticipado Javier Milei, con vistas al 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur. La medida quedó establecida por intermedio de un Decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno confirmó este lunes que en 2027, al cumplirse el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, realizará un acto de distinción institucional a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate.
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La decisión había sido adelantada por Javier Milei durante los actos que se llevaron a cabo el pasado 2 de abril y quedó formalizada por intermedio del Decreto 218/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según ese texto oficial, el acto “tendrá carácter conmemorativo, simbólico y testimonial”, y sus “modalidades y formalidades” serán determinadas por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, dijo Milei el último jueves.
Además, enfatizó: "Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica".
El decreto publicado este lunes, en los argumentos, remarca que “el Estado Nacional, a través de su máxima autoridad, tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio”.
“Dicho acto constituye una expresión de memoria, reconocimiento y gratitud hacia quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, a la vez que reafirma los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes”, agrega el documento.
El Gobierno aclaró que “el gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20-01 – Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.