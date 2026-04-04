Indisciplina, boliches y mujeres: el escándalo en Brasil con un jugador del Flamengo

El ecuatoriano quedó en el centro de la polémica por salidas nocturnas, llegadas tarde y situaciones indebidas en concentraciones, en medio de un momento tenso en el club brasileño.

04/04/2026

El clima en Flamengo está lejos de ser el mejor. A la dura derrota 3-0 ante Red Bull Bragantino se le sumó un nuevo foco de conflicto: Gonzalo Plata volvió a quedar en el ojo de la tormenta por reiterados actos de indisciplina fuera de la cancha.

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Según reveló el diario O Globo, el extremo ecuatoriano es habitué de los boliches de Río de Janeiro, especialmente en la zona de Barra da Tijuca, y habría salido de fiesta incluso en la previa de partidos importantes, como ocurrió en instancias decisivas de la Copa Libertadores.

Pero los problemas no terminan ahí. En el día a día, sus llegadas tarde a los entrenamientos se volvieron recurrentes, algo que impactó directamente en su consideración dentro del equipo. Desde la llegada del entrenador Leonardo Jardim, Plata tuvo escasa participación y apenas sumó minutos en cancha.

Lo más grave, sin embargo, habría ocurrido durante las concentraciones: el futbolista fue señalado por ingresar acompañantes a los hoteles del plantel en reiteradas ocasiones, e incluso por haber sido visto con mujeres dentro del centro de entrenamiento del club, situaciones que obligaron a intervenir al personal de seguridad.

Este comportamiento también habría tenido consecuencias puertas adentro. La dirigencia consideró que la falta de disciplina fue un factor en la salida de Filipe Luis, quien, según trascendió, no habría sido lo suficientemente estricto con el jugador.

En paralelo, la vida personal del ecuatoriano también quedó expuesta. En los últimos días fue vinculado con la influencer brasileña Giulia Arruda, con quien apareció en redes sociales en un video que rápidamente se viralizó. Además, otro gesto que llamó la atención fue que eliminó la mayoría de sus fotos con la camiseta de Flamengo de su cuenta de Instagram.

El historial de Plata tampoco ayuda: durante su paso por el Real Valladolid protagonizó un accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol, y también fue visto en salidas nocturnas durante concentraciones con la selección de Ecuador.

Pese a todo, en la Selección de Ecuador parece encontrar estabilidad. El jugador viene de sumar minutos en la última fecha FIFA y sigue siendo considerado por Sebastián Beccacece de cara al futuro.

Mientras tanto, su situación en Flamengo es una incógnita. Aunque desde la dirigencia, encabezada por Luiz Eduardo Baptista, aseguran que no está en venta, el presente del ecuatoriano está marcado por la polémica y su continuidad en el club atraviesa uno de sus momentos más delicados.