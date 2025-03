Rodrigo Herrera tras el triunfo de Sarmiento: "Ojalá no se corte la racha para poder seguir ayudando al equipo"

El jugador destacó el valor de los puntos obtenidos como visitante y la solidez del equipo en este arranque de campeonato.

Hoy 16:00

El defensor de Sarmiento de La Banda, Rodrigo Herrera, analizó la importante victoria ante su homónimo de Resistencia por la tercera fecha del Torneo Federal A. El jugador destacó el valor de los puntos obtenidos como visitante y la solidez del equipo en este arranque de campeonato.

"Era muy importante sumar de visitante. Es clave para la categoría, y las unidades de ayer fueron fundamentales para lo que viene en el torneo", expresó el futbolista, resaltando el esfuerzo y el trabajo diario del plantel.

Además, hizo hincapié en el presente futbolístico del equipo: "Venimos trabajando bien todos los días, en lo físico, táctico y técnico. También nos vamos conociendo mejor dentro de la cancha. Estoy conforme y feliz por el momento que estamos atravesando como grupo, porque primero se formó un buen plantel con buenos jugadores y personas. Eso es fundamental para este torneo", declaró.

Por otra parte, el defensor recordó la gran campaña del año pasado y dejó en claro que el objetivo es superarse: "Dejamos la vara muy alta, nos propusimos superar esa marca e ir por todo. Esto es trabajo, día a día, y demostrar que estamos para cosas importantes", remarcó el defensor.

En cuanto a su rol dentro del equipo, destacó su responsabilidad al ejecutar los penales: "Soy un agradecido de jugar en este equipo, habiendo tantos buenos jugadores que el técnico me dé la oportunidad de patear los penales es importante para mí, convertirlos y sumar puntos para el equipo me pone muy contento. Ojalá no se corte la racha para poder seguir ayudando al equipo y llegar lo más pronto posible al objetivo", señaló.

Por último, valoró el apoyo incondicional de la hinchada y anticipó el próximo partido ante San Martín de Formosa: "El hincha de Sarmiento nos brinda mucho cariño y nos acompaña siempre. Se hacen sentir y nosotros dejamos la vida en cada partido para que se vayan felices a sus casas. Sabemos que el domingo va a ser un lindo encuentro porque ellos también vienen bien en la tabla, tienen un equipo de jerarquía y nosotros nuestras armas. Sabemos cómo jugar estos partidos y más de local", cerró Rodrigo Herrera.

Sarmiento sigue firme en el Federal A y ya piensa en su próximo desafío con la confianza en alto.