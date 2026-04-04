Franco Colapinto entrenó en el circuito de Mónaco y se volvió viral en pleno parate de la F1

El piloto argentino fue captado trotando en el icónico trazado urbano del Principado, donde correrá en junio, y el video explotó en redes.

04/04/2026

Una escena poco habitual sacudió el parate de la Fórmula 1: Franco Colapinto fue visto entrenando nada menos que en el circuito callejero de Mónaco, uno de los más emblemáticos del calendario. El video, que se viralizó en redes sociales, muestra al joven piloto recorriendo a pie parte del trazado donde competirá el próximo 7 de junio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La grabación, difundida en TikTok, captó a Colapinto trotando por una zona clave del circuito, cerca del sector previo al túnel. En las imágenes también se observa el tránsito habitual de la ciudad y algunos preparativos iniciales, como la colocación de vallas de contención, lo que le dio un contexto aún más llamativo a la escena.

Lejos de ser una casualidad, el argentino tiene un vínculo cercano con el lugar: vive en Mónaco desde el año pasado. Esa residencia le permitirá afrontar el Gran Premio de Mónaco con una especie de “localía”, en uno de los circuitos más exigentes y prestigiosos del mundo.

El Principado, además, es elegido por muchos pilotos como base. Figuras como Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris también residen allí, atraídos por beneficios impositivos, seguridad y un entorno ideal para el alto rendimiento.

Más allá de lo económico, el clima y las condiciones del lugar son clave: con más de 300 días de sol al año, privacidad y escenarios ideales para entrenar, Mónaco se convierte en el escenario perfecto para la preparación de los pilotos, algo que el propio Colapinto dejó en evidencia con su rutina en las calles del circuito.