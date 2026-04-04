Villa Unión goleó a Güemes en su último amistoso y llega encendido al debut

El equipo de Jorge Llapur se impuso 5-0 en su cuarto partido de preparación y mostró carácter, orden y mucho fútbol antes del inicio de la Liga Santiagueña.
Villa Unión disputó su último encuentro amistoso de pretemporada y dejó una imagen más que positiva: goleó 5-0 a Güemes en un ensayo donde fue ampliamente superior de principio a fin.
El conjunto dirigido por Jorge Llapur se mostró sólido en todas sus líneas, con buen manejo de pelota y contundencia en ataque. Fue su cuarto amistoso, y lo cerró con una actuación que ilusiona de cara al arranque de la temporada 2026.
Los goles del Verde fueron convertidos por Maximiliano Hoyos, Víctor Loto (x2), Luciano Arias y Facundo Loto, en una jornada donde el equipo aprovechó cada oportunidad y marcó diferencias claras.
Pensando en el Torneo Apertura, Villa Unión integrará la Zona Banda, junto a Vélez de San Ramón, Banfield de La Banda, Central Argentino, Sarmiento, Agua y Energía e Instituto Santiago. En la fecha 1, debutará como visitante ante Central Argentino.
Por su parte, Güemes formará parte de la Zona Capital, donde compartirá grupo con Mitre, Central Córdoba, Unión Santiago, Comercio Central Unidos, Estudiantes y Yanda FC. En su estreno, enfrentará a Comercio.