Añatuya tendrá un sábado 4 de abril agradable y soleado en materia climática

El clima en Añatuya se presenta soleado en la jornada de hoy, pero se anticipan cambios significativos para los próximos días. Los añatuyenses deberán prepararse para un fin de semana con lluvias.

04/04/2026

La jornada de hoy en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza por un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 25 °C. Los añatuyenses disfrutan de un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque la sensación térmica se eleva ligeramente a 25.6 °C debido a la humedad del 44% y un viento que sopla a 11.2 km/h desde el sureste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el día de hoy, se espera un clima parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 18.3 °C de mínima y los 30.5 °C de máxima. Aunque el sol seguirá brillando, los añatuyenses deberán estar atentos a los cambios que se avecinan en el pronóstico.

El domingo, el panorama será diferente, ya que se anticipa lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que se moverán entre los 16.8 °C y 22.9 °C. Esta situación podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los habitantes que planifiquen en consecuencia.

El lunes, la lluvia se intensificará, con un pronóstico de lluvia moderada y temperaturas que caerán aún más, alcanzando mínimas de 15.6 °C y máximas de 17.6 °C. Es un cambio significativo que marcará el inicio de una semana más fresca y húmeda.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un día soleado, pero deben estar preparados para el cambio que traerá la lluvia, con un pronóstico que indica que las temperaturas mínimas y máximas para hoy serán de 18.3 °C y 30.5 °C, respectivamente. Mañana se espera lluvia moderada, con mínimas de 16.8 °C y máximas de 22.9 °C.