Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a su pareja en El Bobadal

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 2 de abril por su pareja, quien manifestó haber sido amenazada de muerte con un arma blanca.

04/04/2026

El procedimiento se realizó tras una denuncia por amenazas con arma blanca. El acusado fue ubicado en un domicilio de Tusca Pozo y detenido sin incidentes, por disposición judicial.

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Un hombre identificado como Jerez Franco Luis Jeréz (32) fue detenido en el marco de una causa por amenazas calificadas, tras un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaría N°53 en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez.

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 2 de abril por su pareja, identificada con las iniciales S.A.M., quien manifestó haber sido amenazada de muerte con un arma blanca en el domicilio que compartían.

A partir de esta presentación, y con intervención de la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Pérez Vincens, se dispusieron medidas judiciales que incluyeron allanamientos y la detención del acusado, domiciliado en la localidad de Tusca Pozo.

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En ese marco, se libraron órdenes para dos viviendas ubicadas en dicha localidad, una perteneciente a un familiar directo del sospechoso y otra colindante.

Durante el operativo, el personal actuante logró ubicar al sujeto en uno de los inmuebles, donde fue detenido sin necesidad de emplear la fuerza pública.

Tras su aprehensión, se le informó sobre su situación procesal y fue trasladado a sede policial, sin registrarse incidentes durante el procedimiento.

Posteriormente, el detenido fue examinado por personal médico, constatándose que no presentaba lesiones visibles, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia.