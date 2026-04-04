Comercio le ganó a Banfield en amistosos de Reserva y Primera

El equipo capitalino se impuso 1-0 en ambas categorías en dos encuentros amistosos disputados en el estadio Raúl Adolfo Seijas, a pocos días del inicio de la Liga Santiagueña.

04/04/2026

Comercio Central Unidos tuvo una jornada positiva en la antesala del arranque de la Liga Santiagueña de Fútbol, al vencer 1-0 a Banfield de La Banda tanto en Reserva como en Primera División, en partidos amistosos disputados en el estadio Raúl Adolfo Seijas.

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En Reserva, Comercio se quedó con el triunfo por la mínima en un duelo parejo, mientras que en Primera repitió el resultado y dejó buenas sensaciones. Más allá de tratarse de amistosos de preparación, el equipo capitalino mostró solidez y eficacia de cara al inicio del torneo.

Pensando en el Torneo Apertura 2026, Comercio integrará la Zona Capital, junto a Mitre, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago, Estudiantes y Yanda FC. En la primera fecha, enfrentará a Güemes.

Por su parte, Banfield formará parte de la Zona Banda, donde compartirá grupo con Vélez de San Ramón, Central Argentino, Villa Unión, Sarmiento, Agua y Energía e Instituto Santiago. En el debut, tendrá un compromiso exigente ante Vélez.

Foto: Club Banfield