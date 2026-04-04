Así quedarían los cruces del Torneo Apertura 2026 a seis fechas del final

Con Vélez e Independiente Rivadavia como líderes de sus zonas y la pelea al rojo vivo por entrar al Top 8, ya se perfila el cuadro de playoffs del campeonato.

04/04/2026

A falta de seis fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, el panorama empieza a tomar forma. Con Vélez Sarsfield dominando la Zona A y Independiente Rivadavia en lo más alto de la Zona B, los cruces de octavos de final comienzan a delinearse en un campeonato que todavía tiene mucho por definir.

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En ese contexto, equipos como Boca Juniors y River Plate siguen peleando por asegurar su clasificación, mientras otros buscan meterse en el lote de los ocho mejores de cada zona.

Así quedarían hoy los playoffs del Torneo Apertura 2026: