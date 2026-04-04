El mal momento de Barby Franco: sufrió un choque con su Tesla

La famosa y mujer de Fernando Burlando chocó su costoso auto en Cañuelas. Viajaba con su hija Sara y hubo tres autos involucrados.

04/04/2026

Barby Franco, la mujer del abogado Fernando Burlando, chocó este viernes en la localidad de Cañuelas. El hecho ocurrió en el kilómetro 69 de la Ruta 3 y fueron tres los vehículos involucrados. Entre ellos estaba el Tesla que conducía la modelo, en el que viajaban también su hija Sara y una mujer llamada Miriam.

De acuerdo al parte oficial del Comando de Patrullas de Cañuelas, todo comenzó cuando una camioneta se cruzó de frente y se retiró del lugar. Ante esa maniobra, Barby frenó y su vehículo fue impactado desde atrás por otros dos autos: un Ford Maverick y un Toyota Corolla.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que asistió a los ocupantes y constató que no hubo heridos de gravedad. Solo se registraron lesiones leves en uno de los conductores, un hombre de 75 años, quien sufrió una lesión en la mano y fue atendido por una ambulancia. Tanto Barby como su hija se encuentran bien, y el episodio no pasó a mayores.