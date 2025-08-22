Video viral: descubrió a su esposo con otro hombre en un jacuzzi y lo escrachó en redes sociales

Una mujer sorprendió a su pareja en una situación íntima dentro de un jacuzzi y decidió grabarlo para exponerlo públicamente. El video generó un intenso debate en redes sociales.

Hoy 20:53

Un video viral recorrió las redes sociales luego de que una mujer descubriera a su esposo junto a otro hombre en un jacuzzi, presuntamente dentro de un hotel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al ingresar a la habitación, la mujer no dudó en confrontar a su pareja: “Quiero que tus hijos te vean así. Mírame que te estoy grabando”, expresó mientras filmaba la escena.

La reacción del amante y el cruce de acusaciones

En medio de la tensión, el hombre que acompañaba al esposo preguntó: “¿Tú conoces a esa mujer?”. La respuesta fue inmediata: “Es mi esposo, pero una fama así no la quiero. Si tú quieres, quédatelo. Yo te traigo la ropa”.

El joven, intentando defenderse, aseguró que solo estaba allí por dinero —20 mil pesos—, lo que provocó aún más enojo en la mujer, quien incluso arrojó un golpe al agua.

Impacto en redes sociales

El clip acumuló miles de reproducciones en pocas horas y generó reacciones divididas. Algunos usuarios cuestionaron la exposición pública de la vida privada, mientras que otros aplaudieron la actitud de la mujer al desenmascarar la infidelidad.

Entre los comentarios más destacados se leía: “Mil veces más doloroso que sea con otro hombre”, “Si te engaña con una mujer asumes que el amor se terminó, pero con un hombre es descubrir que viviste una mentira”, o “No es solo la infidelidad, es que ocultó quién era realmente”.