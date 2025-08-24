Con gran participación, se realizó la Fiesta de la Familia Policial en Santiago del Estero

Una tarde diferente permitió a los efectivos y sus familias vivir momentos de cercanía, diversión y reconocimiento al trabajo diario.

Este sábado por la tarde, la Policía de la Provincia de Santiago del Estero llevó a cabo la Fiesta de la Familia Policial, una propuesta recreativa pensada para compartir en comunidad, fortalecer lazos y destacar el costado humano de la institución.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Complejo de Formación Policial y contó con una nutrida participación de efectivos policiales y sus familiares, quienes disfrutaron de una tarde distinta, llena de actividades para grandes y chicos.

La jornada incluyó stands informativos, música en vivo, espectáculos y propuestas para todas las edades. Los más pequeños fueron protagonistas de juegos educativos sobre seguridad vial, prácticas de primeros auxilios y demostraciones de la División K9, que sorprendieron con la destreza de sus canes.

Las distintas áreas de la Policía presentaron actividades interactivas, destacando el trabajo cotidiano de la fuerza y permitiendo que las familias conozcan más de cerca su labor.

El encuentro contó con la presencia de las máximas autoridades policiales, quienes compartieron con los asistentes un espacio cargado de calidez y sentido de pertenencia. El objetivo central fue reconocer el esfuerzo de cada integrante de la fuerza y crear un momento para disfrutar en comunidad, resaltando los valores de la institución.