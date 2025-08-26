Ingresar
Este jueves 28 se hará efectivo el pago de sueldos de la Administración Pública Provincial

Así lo informó el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía.

Hoy 10:36

El Gobierno de Santiago del Estero informó que este jueves 28 y viernes 29 de agosto se realizará el pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Economía, el cronograma será por terminación de DNI. El jueves 28 cobrarán los empleados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2, 3 o 4, mientras que el viernes 29 lo harán aquellos con terminaciones en 5, 6, 7, 8 o 9.

De esta manera, el Ejecutivo provincial garantiza el pago en tiempo y forma de los salarios y busca ordenar el flujo para evitar aglomeraciones en los cajeros.

