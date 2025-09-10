Tragedia en un frigorífico de Santa Fe: murió un operario mientras reparaba un ascensor

El trabajador realizaba tareas de reparación en un frigorífico de Casilda cuando ocurrió el accidente. Intervinieron personal judicial y policial para determinar lo sucedido.

Un trágico accidente laboral se produjo cuando un trabajador del sector de mantenimiento perdió la vida mientras realizaba tareas de reparación en un ascensor, en el interior de una cámara frigorífica.

Sucedió en las instalaciones del Frigorífico Rafaela, ubicado en el kilómetro 744 de la Ruta Nacional 33, en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. Fue este martes. Según fuentes oficiales y datos recabados de inmediato por las fuerzas de seguridad, los compañeros de trabajo alertaron al 911 luego de percatarse del grave incidente.

Al llegar al lugar, personal de la Unidad Regional IV del departamento Caseros, junto a agentes médicos, constató el fallecimiento del operario, hecho que ocurrió a las 15:55 horas.

De acuerdo a las autoridades, el hombre, cuyos datos aún no han trascendido públicamente, realizaba una intervención en uno de los ascensores del establecimiento cuando sufrió el accidente. La médica policial presente confirmó el deceso y dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente, según indicaron distintos medios locales.

El fiscal en turno, Juan Pablo Oggero Gentinetta, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó la preservación del área afectada. Además, la Policía Científica se encargó de efectuar un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad instaladas en el frigorífico.

Por otra parte, personal policial entrevistó a los testigos directos del suceso y la Comisaría 1ª ejecutó la inspección ocular y el croquis correspondiente. Con el objetivo de conservar las pruebas y posibilitar pericias mecánicas, las autoridades clausuraron tanto las puertas del ascensor implicado como los tableros eléctricos que lo controlan.

Las diligencias judiciales permanecen bajo la carátula provisoria de “averiguar causal de muerte”, mientras continúan las pericias técnicas para esclarecer con exactitud lo ocurrido en el lugar de los hechos.