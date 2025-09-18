Convocatoria pública para adoptar a Cami y Mateo, dos hermanos de 8 y 10 años

El Registro Único de Adopción del Poder Judicial (RUA) abre una nueva convocatoria para que Cami y Mateo puedan integrarse a una familia. Los interesados pueden contactarse a través de varios medios.

Hoy 13:33

El Registro Único de Adopción del Poder Judicial (RUA) abrió una Convocatoria Pública para encontrar una familia que desee adoptar a Cami y Mateo, dos hermanos de 8 y 10 años, respectivamente. Ambos niños buscan un hogar lleno de amor y atención que les permita crecer en un ambiente familiar.

Cami es una niña extrovertida a la que le encanta bailar, pasear en monopatín y, sobre todo, disfrutar de momentos de diversión con su hermano. Por su parte, Mateo disfruta de escuchar música, jugar y ver televisión. Juntos forman un vínculo muy fuerte y su deseo es poder crecer como parte de una familia que los acepte y acompañe en su desarrollo.

Cómo postularse para adoptar

Los interesados en ofrecerle un hogar a Cami y Mateo pueden comunicarse con el RUA a través de los siguientes medios:

Teléfonos: 0385 450 7634 o 385 6183005

o Correo electrónico: convocatoriapublicasantiago@gmail.com

Dirección: Av. Alvear e Hipólito Irigoyen, planta baja.

La convocatoria está abierta a todos aquellos que cumplan con los requisitos legales para adoptar y deseen darles a estos dos hermanos la oportunidad de crecer en un entorno familiar y amoroso.