Güemes afronta otra “final” ante San Miguel en La Isla con algo más que tres puntos en juego

El Gaucho va por una victoria ante su gente soñando asegurarse la permanencia en la Primera Nacional.

Hoy 08:27

Güemes afrontará esta tarde un duelo decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional, cuando reciba desde las 15.30 a San Miguel en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. El encuentro, correspondiente a la fecha 33 de la Zona A, será arbitrado por Gastón Monson Brizuela y transmitido por TyC Sports Play y Radio Panorama.

El Gaucho llega tras un valioso empate como visitante frente a Quilmes y buscará una victoria en casa que le permita acercarse al objetivo de la salvación. El equipo santiagueño suma 34 puntos, uno más que Alvarado (32) y tres sobre Arsenal (31), que hoy ocupan zona de descenso. La tabla se completa con Almagro (34), Ferro (35), All Boys y Quilmes (37), en una pelea cerrada por evitar la pérdida de categoría.

La permanencia incluso podría asegurarse en esta jornada, aunque el panorama no es sencillo. Para que se definan los dos descensos, deben darse varias combinaciones: que Arsenal pierda con Deportivo Madryn, que Alvarado caiga ante All Boys, y que tanto Güemes como Almagro ganen sus respectivos compromisos. En ese escenario, también Ferro se salvaría si empata o derrota a Los Andes.

Si Alvarado logra un triunfo, la situación cambia: el que perdería la categoría este fin de semana sería Arsenal, quedando pendiente el segundo descenso para una última fecha que promete ser para el infarto. Allí, los cruces directos entre Alvarado y Arsenal, y entre Almagro y Güemes, serán decisivos, mientras que Ferro recibirá a Patronato en Caballito.

Cabe recordar que, en caso de empate en puntos entre un equipo en zona de descenso y otro fuera de ella, la definición se resolverá en un partido de desempate, ya que no cuenta la diferencia de gol.