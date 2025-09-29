El ministro Niccolai entregó viviendas sociales a familias del departamento Guasayán

Las familias beneficiarias son de Las Chacras, Puerta Grande y Doña Luisa.

Hoy 21:53

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, en representación del gobernador Gerardo Zamora, encabezó este lunes por la tarde la entrega formal de 10 viviendas sociales a familias de la localidad de Doña Luisa, departamento Guasayán.

Las viviendas están ubicadas en los parajes Las Chacras, Puerta Grande y en Doña Luisa. Fueron construidas con fondos provinciales y con la colaboración de la comisión municipal local, a cargo Lucila López.

La ceremonia de entrega de llaves y certificados se realizó en la vivienda de Soledad Ovejero, con la presencia de las familias beneficiarias y numerosos vecinos.

Durante el acto, la comisionada municipal expresó: “No se trata solamente de contar con un techo digno, sino de tener algo propio. Esta es la base fundamental para que las familias puedan proyectarse, alcanzar sus objetivos y seguir creciendo. Por eso es tan importante que este programa siga llegando a cada rincón de nuestra comunidad”.

Por su parte, el ministro Niccolai transmitió el saludo del gobernador Zamora y del jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, oportunidad en la que remarcó: “Llevamos entregadas más de 32.000 viviendas sociales desde que este programa fue lanzado por la ex gobernadora y actual senadora nacional, Claudia de Zamora. Son hogares dignos, confortables y alejados del Mal de Chagas, que mejoran de manera concreta la calidad de vida de miles de familias santiagueñas”.

“Queremos que sigan acercando proyectos, porque todavía hay mucho por hacer. Somos un Estado presente, que trabaja en salud, educación y programas sociales para acompañar a quienes más lo necesitan”, agregó.