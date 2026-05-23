En vivo: Quimsa va por el primer punto de la serie de semis ante Boca, por la Liga Nacional

La Fusión recibirá este sábado al Xeneize en el estadio Ciudad en el duelo 1 de una serie que promete máxima intensidad entre el mejor equipo de la fase regular y el bicampeón vigente. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 11:25

Quimsa afrontará este sábado uno de los desafíos más exigentes de la temporada cuando reciba desde las 11.30 a Boca Juniors, en el estadio Ciudad, por el primer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026. El encuentro contará con transmisión de TyC Sports y marcará el inicio de una serie que aparece como una final anticipada. Además puedes escucharlo por Radio Panorama.

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