Fuentes participó del acto de lanzamiento por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama de la Fundación Mujer

Fue en el monumento del lazo rosa ubicado en Irigoyen y Lugones.

Hoy 17:56

En el monumento del lazo rosa ubicado en la rotonda de Irigoyen y Lugones, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó del lanzamiento de las actividades por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama.

Organizado por la Fundación Mujer, el acto tuvo como objetivo dar inicio simbólico a las actividades programadas durante todo octubre para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama mediante el diagnóstico precoz.

También participaron el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; la presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Mariela Fuentes Costilla y miembros del banco de pelucas "Un pelito de esperanza".

"Es fundamental dar a conocer y garantizar la accesibilidad de las mujeres a los controles médicos necesarios para detectar tempranamente esta enfermedad y evitar posibles fallecimientos a causa de ella", afirmó la jefa comunal.

"Felicito a todas las organizaciones que acompañan a las familias que lo necesitan. Redoblemos los esfuerzos para visibilizar y cuidar la salud de todas las mujeres santiagueñas", expresó.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujer, Delia Raab de Álvarez, remarcó "la necesidad de que las asociaciones civiles y el Estado trabajen articuladamente para concretar políticas efectivas de cuidado de la salud".

"Queremos resaltar que, si las mujeres se hacen controles periódicos de mamografía, el diagnóstico se efectúa a tiempo y se puede salvar la vida de la paciente", manifestó.