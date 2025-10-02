Santiago del Estero será sede del 1° Encuentro Provincial de Artes Escénicas “Teatro Vivo”

El evento se realizará el viernes 3 de octubre en la ESPEA N°1 Nicolás Segundo Gennero. Habrá talleres, ponencias, obras teatrales y una feria de emprendedores.

Santiago del Estero se prepara para vivir una jornada inédita con la realización del 1° Encuentro Provincial de Artes Escénicas “Teatro Vivo”, que tendrá lugar este viernes 3 de octubre de 2025 en la ESPEA N°1 Nicolás Segundo Gennero, de 8:00 a 20:30 horas.

Bajo el lema “Repensemos las artes escénicas en nuestro territorio”, el encuentro nace como una iniciativa de estudiantes, egresados y docentes de la carrera de Teatro, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, producción y diálogo que fortalezca los lazos entre artistas, gestores culturales, docentes y la comunidad.

El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Provincia, la Honorable Cámara de Diputados y el Consejo General de Educación, lo que refuerza su importancia dentro del calendario cultural y educativo de Santiago del Estero.

Programación del Encuentro

Durante toda la jornada, el público podrá participar de múltiples actividades:

* Talleres de formación escénica y pedagógica.

* Ponencias de especialistas en artes escénicas e inclusión.

* Conversatorios y mesas de debate sobre el presente y futuro del teatro en la provincia.

* Obras teatrales de elencos locales.

* Feria de emprendedores vinculados a la cultura y el arte.

* Un espacio para pensar el futuro del teatro en Santiago del Estero

El Encuentro Provincial de Artes Escénicas busca promover la reflexión crítica en torno al rol del teatro y su impacto social, fomentar la cultura como motor de transformación, e impulsar la formación de redes entre instituciones y la comunidad.



Con esta propuesta, Santiago del Estero se posiciona como un punto de referencia para repensar qué tipo de teatro necesita la provincia y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las artes escénicas como parte esencial de la vida cultural y educativa.