Estados Unidos: madre acusada de torturar a su hija de 4 meses por no ser niño

La mujer fue arrestada y enfrenta cargos por tortura y abuso infantil. El padre de la beba declaró que la agresora estaba frustrada por no haber tenido un varón.

Hoy 08:28
Hosp. en Salt Lake City

Una mamá fue detenida después de haber agredido salvajemente a su hija cuatro meses. La mujer, de 36 años, quemó a la beba con vapor de agua hirviendo y luego la secó con un papel sacándole pedazos de piel y, cuando fue al hospital, le dijo a los médicos que su intención era hacerle vapor para descongestionarla.

El dramático episodio ocurrió el pasado martes en Utah, Estados Unidos. La nena presentaba graves quemaduras en el cuerpo y en la cara. El papá de la chiquita le dijo a la Policía que no era la primera vez que la mujer agredía a su hija, y aseguró que la maltrataba porque ella en realidad “quería un varón”.

De acuerdo con la información publicada por People, los profesionales que atendieron a la beba en el Hospital Primario de Niños en Salt Lake City descubrieron que, además de las quemaduras, tenía una hemorragia cerebral y múltiples fracturas en diferentes etapas de curación.

Los médicos dieron aviso a la Policía y también intervino en el caso una trabajadora social. La mujer, identificada como Lizbeth Hurtado-Breton, fue detenida y acusada de los delitos de tortura y abuso infantil.

El papá de la beba declaró ante la Policía que no era la primera vez que la mujer maltrataba a su hija y que lo hacía porque en realidad “quería un varón”. A continuación, relató una serie de torturas de las que fue testigo.

El hombre dijo que una vez, cuando llegó a su casa después del trabajo, vio que la beba tenía una venda en la boca y que al preguntarle a Lizbeth, ella le dijo que se la había puesto porque no paraba de llorar.

En otra oportunidad, relató que la mujer le ató los brazos a la espalda a la nena “para que comiera” y aseguró que en otra ocasión vio a la mujer “empujando la mamadera en la cara de la beba, lo que provocó que se ahogara con la leche y no pudiera respirar“, según consta en el informe policial.

