Inaugurarán un mural textil de Mama Antula en el recinto de la Legislatura provincial

En una ceremonia que será encabezada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, el próximo martes 7, desde las 10, se inaugurará en el recinto de la Legislatura provincial un mural textil con la imagen de Mama Antula titulado “La Santa Santiagueña”.

El mural textil es una creación de la artista plástica Lic. Gabriela Soria junto con la Asociación Civil Teleras de Majada Sud que está integrada por 25 mujeres que acompañaron el proceso de confección y representa una obra colectiva que pone en valor el arte popular y el trabajo de artesanas de la provincia.

Esta iniciativa se realizó en conjunto con la recientemente creada Cátedra Abierta Mama Antula de la Unse, con el propósito de continuar fortaleciendo el vínculo entre arte, cultura y espiritualidad, promoviendo el reconocimiento de las raíces santiagueñas inspiradas en el legado de Mama Antula y que cuenta también con la participación de teleras de Villa Atamisqui.

La obra contemporánea está compuesta con fibras textiles y técnicas de bordado manual sobre polietileno expandido, en un gesto de revalorización del oficio textil y reflexión sobre los impactos ambientales. A través del bordado y la reutilización de materiales, se transforma lo “desechable” en “reutilizable”, desafiando la idea de una obra exclusivamente textil y proponiendo un cosmos artístico que une tradición, identidad y memoria colectiva.

Participarán de la ceremonia, autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; máximos representantes de la Iglesia santiagueña; autoridades de la Cátedra Abierta Mama Antula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; rectores de la Unse y Ucse; intendentes y comisionados municipales; legisladores nacionales, provinciales y municipales; delegaciones de instituciones educativas y representantes de ONG, entre otros.